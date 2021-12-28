Aşkta Soğuk Olan Burçlar Hangisidir? İşte Her şeye Gerçekçi Bakan O Burçlar…
Her burcun insanı aşk yaşamında bambaşka kişiler olabiliyor. Bazı burcun insanları, aşk yaşamında inanılmaz derecede samimi ve sıcak insanlar iken; bazı burcun insanları, son derece soğuk birer aşık olarak tanınıyor. Sizde Aşk hayatında oldukça soğuk olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aşk yaşamında bambaşka kişiler olabiliyor. Bazı burcun insanları, aşk yaşamında inanılmaz derecede samimi ve sıcak insanlar iken; bazı burcun insanları, son derece soğuk birer aşık olarak tanınıyor. Üstelik aşk hayatlarında inanılmaz derecede gerçekçi olan burçların, karşısındaki kişilere soğuk davranması için geçerli pek çok nedeni bulunuyor. Öte yandan aşk yaşamında bir hayli soğuk olan o burçları görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, aşkta soğuk olan burçlar hangisidir? İşte her şeye gerçekçi bakan o burçlar…
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28 Ara 2021 - 11:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.