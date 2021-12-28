Her burcun insanı aşk yaşamında bambaşka kişiler olabiliyor. Bazı burcun insanları, aşk yaşamında inanılmaz derecede samimi ve sıcak insanlar iken; bazı burcun insanları, son derece soğuk birer aşık olarak tanınıyor. Üstelik aşk hayatlarında inanılmaz derecede gerçekçi olan burçların, karşısındaki kişilere soğuk davranması için geçerli pek çok nedeni bulunuyor. Öte yandan aşk yaşamında bir hayli soğuk olan o burçları görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, aşkta soğuk olan burçlar hangisidir? İşte her şeye gerçekçi bakan o burçlar…



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