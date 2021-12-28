Giyimleri ile adından sıkça söz ettiren insanların aynı burçlara sahip olarak dünyaya geldiğini söylemek kulağa abartılı mı geliyor? Aslında burçlar tahmin edilenin aksine kişilerin sadece karakterlerini etkilemiyor. Fiziksel özelliklerinden giyim tarzına kadar pek çok şeyi etkileyen burçlar, insanların ne kadar cesur giyindiğini de bize gösteriyor. Tarzında en çok dekolte giyinen ve en çok omuz dekoltesi kullanan o burcun insanlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, tarzında en çok dekolte giyinen burç hangisidir? İşte çok omuz dekoltesi güzel o burç…



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