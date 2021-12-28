- 28 Ara 2021 - 11:57 G: 28 Ara 2021 - 12:08

Sadakatsiz Dizisinden Ani Ayrılık Geldi, Kalbi Durdu! Asya ve Volkan İçin Her Şey Bitti! Görenler Dondu Kaldı, Alaka Bulamadı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ani bir ayrılık gelişti. Başrol oyuncunun kalbi dururken; Volkan ve Asya içinde her şey bitti. Yeni bölüm fragmanını yayınlayan Sadakatsiz dizisinin bir önceki bölümüyle yeni bölümü arasında bir alaka bulunmadı. Seyircilere güldüren bu ayrılık; dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelecekti. Son bölümüyle büyük bir şok yaşatan Sadakatsiz dizisinde Asya ve Aras evlenmeye karar vermişti. Asya ise oğlu Ali’ye bu durumu izah etmişti ama Ali bunları asla kabul etmemişti. Babasının yanına taşınmaya karar veren Ali için hayat resmen durdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2021 - 11:57 Ankara- Yaşam

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