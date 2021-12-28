- 28 Ara 2021 - 13:29 G: 28 Ara 2021 - 13:40

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Çekimler Durdu! Bir Değil Tam İki Ayrılık Birden Yaşandı! Züleyha Şimdi Hapı Yuttu! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde çekimler tamamen durduruldu. Bir değil tam tamına iki ayrılığın yaşanacağı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha’nın hapı yuttuğu konuşulmaya başlandı. Ağızları açık bırakan bu olaylar ise sosyal medyanın konusu oldu.

Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölüm için ise çalışmalar durdurulmuştu. Peki, neler oluyor?

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28 Ara 2021 - 13:29 Ankara- Yaşam

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