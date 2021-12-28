Masterchef Pelin Zaman Bambaşka Birisi Oldu! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu, Açıldı Saçıldı! Görenler Alev Alev Yanıyor…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Pelin Zaman, yarışma sonrasında bambaşka birisi oldu. Danilo Şefle sevgili olduğu konuşulan Pelin Zaman, açılıp saçıldı! Yarışma sonrasında şok bir değişim yaşayan Pelin Zaman, görenleri alev alev yaktı. İşte Pelin Zaman’dan gelen o dekolteli paylaşım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına geçtiğimiz aylarda vedasını duyurmuştu. Yarışma içerisinde Danilo Şefle, Hasan Biltekin’le ve Emre Büber’le anılmıştı. Güzelliğiyle Masterchef yarışmasına damgasını vuran Pelin Zaman, Hasan Biltekin ve Emre Büber hakkında çıkan iddialara “Benim onlar kardeşim gibi. Kardeşimden daha küçük onlar hatta” yorumunda bulunmuştu. Danilo Şef ile çıkan iddialara ise “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” cevabını veren Pelin Zaman, dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise göğüs dekolteli paylaşımıyla nefesleri resmen kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.