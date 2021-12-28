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28 Ara 2021 - 14:27

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Resmen Bitti! Sevenleri Büyük Yas Tutarken; Ayrılığın Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer ikili Kıyamete Kuran Gitmiş…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve 2021 yılının başlarında sevgili olduğu Oğuzhan Koç resmen bitti. Sevenleri büyük yas tutarken; ikilinin neden ayrıldığı da merak konusu oldu. İkilinin kıyamete kurban gittiği de ortaya çıkarken; sevenleri resmen yıkıldı. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı?