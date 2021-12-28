Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Resmen Bitti! Sevenleri Büyük Yas Tutarken; Ayrılığın Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer ikili Kıyamete Kuran Gitmiş…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve 2021 yılının başlarında sevgili olduğu Oğuzhan Koç resmen bitti. Sevenleri büyük yas tutarken; ikilinin neden ayrıldığı da merak konusu oldu. İkilinin kıyamete kurban gittiği de ortaya çıkarken; sevenleri resmen yıkıldı. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vererek adını duyuran Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’la birlikte görüntülenmişti. O anlarda muhabirlere “Yılın aşkı dersiniz artık” yorumunda bulunmuştu. Mutluluklarını sık sık sosyal medyadan paylaşan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’unda daha önceden ayrıldığına dair iddialar sık sık çıkmıştı ama bu kes resmen bitti. Peki, ikilinin aşkı neden sonlandı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.