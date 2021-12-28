- 28 Ara 2021 - 15:26 G: 28 Ara 2021 - 15:39

Tüm Emekli Vatandaşa Büyük Müjde Geldi! En Düşük Emekli Maaşı Bile Ceplerden Dolup Taşacak! Tam Tamına… “Yok Artık”

Milyonlarca emekli vatandaşa büyük müjde resmen verildi. En düşük emekli maaşı resmen açıklandı. Bununla birlikte birçok kişi bu maaşın cepleri doldurup taşıracağına dair yorumlarda bulundu. İşte milyonları yakından ilgilendiren o haber!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş emeklikler için büyük müjdeyi duyurdu. Senenin son açıklanan enflasyon rakamlarını baz altına alarak; 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranını hesapladı. %15’lik bir orana işaret eden başarılı yazar, dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücrete bilindiği üzere %50 oranında bir zam gelmişti. Emeklilere de %40 oranında bir zammın geleceğini açıklayan Aktaş, kulislerden duyum aldığını belirtti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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28 Ara 2021 - 15:26 Ankara- Yaşam

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