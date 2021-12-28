Tüm Emekli Vatandaşa Büyük Müjde Geldi! En Düşük Emekli Maaşı Bile Ceplerden Dolup Taşacak! Tam Tamına… “Yok Artık”
Milyonlarca emekli vatandaşa büyük müjde resmen verildi. En düşük emekli maaşı resmen açıklandı. Bununla birlikte birçok kişi bu maaşın cepleri doldurup taşıracağına dair yorumlarda bulundu. İşte milyonları yakından ilgilendiren o haber!
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş emeklikler için büyük müjdeyi duyurdu. Senenin son açıklanan enflasyon rakamlarını baz altına alarak; 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranını hesapladı. %15’lik bir orana işaret eden başarılı yazar, dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücrete bilindiği üzere %50 oranında bir zam gelmişti. Emeklilere de %40 oranında bir zammın geleceğini açıklayan Aktaş, kulislerden duyum aldığını belirtti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.