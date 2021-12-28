Masumlar Apartmanı Dizisine Masterchef Şoku! En İyi Bildiği İşi Yapacak, Kolundan Tutuğu Gibi Getirildi! Mehmet Şef Değil Ama…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’na Masterchef jürileri kadar tanınan bir isim geliyor! Dizide en iyi bildiği işi yapacak olan isim, kolundan tuttuğu gibi getirildi. Bunun üzerine birçok kişi Mehmet Şefin geleceğini düşündü ama öyle bir şey yaptı ki…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Gelen son bölümde Gülben, evine yeniden gönderilmişti. Esat’a hiçbir şey çaktırmayan Gülben, evine geri dönmüştü. Yeni bölümde ise Masterchef rüzgarı eseceği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.