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29 Ara 2021 - 21:31

Masumlar Apartmanı Dizisine Masterchef Şoku! Mehmet Şef Değil Ama O Şef Artık Dizide Oynayacak...

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’na Masterchef jürileri kadar tanınan bir isim geliyor! Dizide en iyi bildiği işi yapacak olan isim, kolundan tuttuğu gibi getirildi. Bunun üzerine birçok kişi Mehmet Şefin geleceğini düşündü ama öyle bir şey yaptı ki…