- 29 Ara 2021 - 21:31

Masumlar Apartmanı Dizisine Masterchef Şoku! Mehmet Şef Değil Ama O Şef Artık Dizide Oynayacak...

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’na Masterchef jürileri kadar tanınan bir isim geliyor! Dizide en iyi bildiği işi yapacak olan isim, kolundan tuttuğu gibi getirildi. Bunun üzerine birçok kişi Mehmet Şefin geleceğini düşündü ama öyle bir şey yaptı ki…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Gelen son bölümde Gülben,  evine yeniden gönderilmişti. Esat’a hiçbir şey çaktırmayan Gülben, evine geri dönmüştü. Yeni bölümde ise Masterchef rüzgarı eseceği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2021 - 21:31 Ankara- Yaşam

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