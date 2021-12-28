Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Koltukları Parçalattı! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Fahriye Evcen Dudaklarını Isırdı! Yorumlar Gırla…
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu, seyirciyi büyük zarara uğrattı! İzlerken coşkulu duyguya engel olmayan seyirci resmen koltuklarını parçaladı. Fahriye Evcen’in dudaklarını ısırarak izlediğine dair yorumlar gelen bu anlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce yorum arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 8. Bölümü seyirciyi hop indirdi, hop kaldırdı. Gündeme bomba gibi düşen bu sahneler ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.