- 28 Ara 2021 - 16:57 G: 28 Ara 2021 - 17:13

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Koltukları Parçalattı! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Fahriye Evcen Dudaklarını Isırdı! Yorumlar Gırla…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu, seyirciyi büyük zarara uğrattı! İzlerken coşkulu duyguya engel olmayan seyirci resmen koltuklarını parçaladı. Fahriye Evcen’in dudaklarını ısırarak izlediğine dair yorumlar gelen bu anlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce yorum arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 8. Bölümü seyirciyi hop indirdi, hop kaldırdı. Gündeme bomba gibi düşen bu sahneler ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2021 - 16:57 Ankara- Yaşam

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