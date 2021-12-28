Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ından Acı Haber Geldi! Boşanma Kararı Alındı, Görenler Delirdi! Eşini Öve Öve Bitirememişti Ama…

Sevilerek takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle dengeleri değiştiren bir karar çıktı. Eşiyle mutlu pozlarını sık sık paylaşan İbrahim Çelikkol, sevenlerini resmen ağlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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