- 28 Ara 2021 - 17:23 G: 28 Ara 2021 - 17:33

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ından Acı Haber Geldi! Boşanma Kararı Alındı, Görenler Delirdi! Eşini Öve Öve Bitirememişti Ama…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Hakan karakteriyle ön plana çıkan İbrahim Çelikkol’dan acı haber geldi. Boşanma kararı alan başarılı oyuncu, hayranlarını delirtti. Geçtiğimiz günlerde eşini öve öve bitiremeyen başarılı oyuncu, gündeme bomba gibi düştü. Peki, İbrahim Çelikkol cephesinde milyonları üzecek kadar neler oluyor?

Sevilerek takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle dengeleri değiştiren bir karar çıktı. Eşiyle mutlu pozlarını sık sık paylaşan İbrahim Çelikkol, sevenlerini resmen ağlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2021 - 17:23 Ankara- Yaşam

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ından Acı Haber Geldi! Boşanma Kararı Alındı, Görenler Delirdi! Eşini Öve Öve Bitirememişti Ama… mask
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