Bülent Ersoy’dan Şok Eden "İbo Show Yılbaşı" Açıklaması! Ortalık Karıştı, Tatlıses Sustu; O Konuştu! Duyanları Görenleri Titretti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bülent Ersoy’dan tokat gibi açıklama geldi. İbo Show’u karıştıran bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre Bülent Ersoy, İbo Show’da istenmemişti. Peki, Bülent Ersoy bu iddialara nasıl bir yanıt verdi.
İbo Show için Yılbaşı çalışmaları başlamıştı. Konuk olarak da Bülent Ersoy’un geleceği konuşuluyordu ama bir iddiaya göre Bülent Ersoy; İbo Show’un saz ekibi tarafından istenmedi ve “O gelirse biz yokuz” yorumu yapıldı. Bülent Ersoy ise İbrahim Tatlıses’in sessizliğini kapatarak şok bir açıklamada bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.