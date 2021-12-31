Bülent Ersoy’dan Şok Eden "İbo Show Yılbaşı" Açıklaması! Ortalık Karıştı, Tatlıses Sustu; O Konuştu! Duyanları Görenleri Titretti!

İbo Show için Yılbaşı çalışmaları başlamıştı. Konuk olarak da Bülent Ersoy’un geleceği konuşuluyordu ama bir iddiaya göre Bülent Ersoy; İbo Show’un saz ekibi tarafından istenmedi ve “O gelirse biz yokuz” yorumu yapıldı. Bülent Ersoy ise İbrahim Tatlıses’in sessizliğini kapatarak şok bir açıklamada bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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