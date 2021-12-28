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28 Ara 2021 - 21:53

Survivor All Star'da Acun’un İşi Bu Yıl Çok Zor! Aycan Yanaç'dan Skandal Sözler! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. Kısa bir süre önce yarışmacıları da açıklayan Acun Ilıcalı, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise All Star yarışmacısından skandal sözler geldi. Tokat gibi geçiren isim, kuyuları da açtırdı. Bunun üzerine birçok kişi “Acun Ilıcalı’nın işi bu yıl çok zor” yorumlarını yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…