- 28 Ara 2021 - 21:53

Survivor All Star'da Acun’un İşi Bu Yıl Çok Zor! Aycan Yanaç'dan Skandal Sözler! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. Kısa bir süre önce yarışmacıları da açıklayan Acun Ilıcalı, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise All Star yarışmacısından skandal sözler geldi. Tokat gibi geçiren isim, kuyuları da açtırdı. Bunun üzerine birçok kişi “Acun Ilıcalı’nın işi bu yıl çok zor” yorumlarını yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran isimlerin oluşturduğu All Star için sayılı günler kaldı. Yarışmacılardan olan Aycan Yanaç ise sözleriyle herkesi tefe kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2021 - 21:53 Ankara- Yaşam

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