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29 Ara 2021 - 10:06

Üç Kuruş Dizisi İfşalandı! Komiser Efe’den Skandal Sözler Öyle Bir Çıktı Ki, Dizinin Tüm Detayı Belli Oldu! Yayından Kaldırılacağı Konuşuluyordu…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisi resmen ifşalandı! Komiser Efe olarak bilinen Ekin Koç, dizinin seyrini değiştirecek bir açıklamada bulundu. Dizinin yayından kaldırılacağına dair birçok iddia gündeme düşmüştü ama Ekin Koç’un sözleri ağızları açık bıraktı.