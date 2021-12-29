Üç Kuruş Dizisi İfşalandı! Komiser Efe’den Skandal Sözler Öyle Bir Çıktı Ki, Dizinin Tüm Detayı Belli Oldu! Yayından Kaldırılacağı Konuşuluyordu…
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisi resmen ifşalandı! Komiser Efe olarak bilinen Ekin Koç, dizinin seyrini değiştirecek bir açıklamada bulundu. Dizinin yayından kaldırılacağına dair birçok iddia gündeme düşmüştü ama Ekin Koç’un sözleri ağızları açık bıraktı.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nursel Köse, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü ise Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Tüm ekip yemekten çıkarken görüntülenince; muhabirlerin sorularına da toplu cevap verdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.