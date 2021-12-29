- 29 Ara 2021 - 10:06 G: 29 Ara 2021 - 10:17

Üç Kuruş Dizisi İfşalandı! Komiser Efe’den Skandal Sözler Öyle Bir Çıktı Ki, Dizinin Tüm Detayı Belli Oldu! Yayından Kaldırılacağı Konuşuluyordu…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisi resmen ifşalandı! Komiser Efe olarak bilinen Ekin Koç, dizinin seyrini değiştirecek bir açıklamada bulundu. Dizinin yayından kaldırılacağına dair birçok iddia gündeme düşmüştü ama Ekin Koç’un sözleri ağızları açık bıraktı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nursel Köse, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü ise Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Tüm ekip yemekten çıkarken görüntülenince; muhabirlerin sorularına da toplu cevap verdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2021 - 10:06 Ankara- Yaşam

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