Üç Kuruş Dizisinin Akıbeti Belli Oldu! Seyirci Bıkıp Usanmıştı, Son Dakika Bilgisi Açıklandı! 8,9 Şiddetinde Deprem! Meğer Dizi…
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin akıbeti sonunda belli oldu. Seyirci, Üç Kuruş dizisinin aşırı yavaş olmasından bıkıp usanmıştı ama son dakika bilgisi her şeyi açıkladı! 8,9 şiddetinde deprem yaratan bu olay ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen Üç Kuruş dizisinin seyri…
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nursel Köse, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü ise Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Tüm ekip yemekten çıkarken görüntülenince; muhabirlerin sorularına da toplu cevap verdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dathuda Gulmamedowa - Iyi iyi
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.