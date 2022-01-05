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05 Oca 2022 - 18:13

Üç Kuruş Dizisinin Akıbeti Belli Oldu! Seyirci Bıkıp Usanmıştı, Son Dakika Bilgisi Açıklandı! 8,9 Şiddetinde Deprem! Meğer Dizi…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin akıbeti sonunda belli oldu. Seyirci, Üç Kuruş dizisinin aşırı yavaş olmasından bıkıp usanmıştı ama son dakika bilgisi her şeyi açıkladı! 8,9 şiddetinde deprem yaratan bu olay ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen Üç Kuruş dizisinin seyri…