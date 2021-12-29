Fahriye Evcen’in 20 Yaşındaki Hali Olay Oldu! Gören, Duyan, Bakan Donup Kalıyor! Aradan Sadece 15 Yıl Geçmiş Ama Bambaşka Birisine Dönmüş…

TRT1 ekranlarında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, gündeminde konuşulan isimlerinden birisi oluyor. Hem güzelliğiyle, hem de tarzıyla çok konuşulan Fahriye Evcen, nefesleri resmen kesti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir fotoğrafın ortaya çıkması; Fahriye Evcen sevenlerini de şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar...

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