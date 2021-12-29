- 29 Ara 2021 - 11:14 G: 29 Ara 2021 - 11:17

O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 Konukları Belli Oldu! 2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuğu Mesut Özil Kimdir?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel bir program ve efsane isimler ile seyircisinin karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 yarışması ile ilgili son detaylar ve konuk bilgisi haberimizde...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel bir program ve efsane isimler ile seyircisinin karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 yarışması, Mesut Özil’i de kadrosuna almış bulunuyor. Hal böyle olun O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 yarışmasını sabırsızlık ile bekleyen televizyon izleyicisi, Mesut Özil’i çoktan yakın markajına almış bulunuyor! Peki, 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Mesut Özil kimdir? Mesut Özil kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…


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29 Ara 2021 - 11:14 - Dizi Haberleri

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