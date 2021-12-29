O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 Konukları Belli Oldu! 2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuğu Mesut Özil Kimdir?
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel bir program ve efsane isimler ile seyircisinin karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 yarışması ile ilgili son detaylar ve konuk bilgisi haberimizde...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel bir program ve efsane isimler ile seyircisinin karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 yarışması, Mesut Özil’i de kadrosuna almış bulunuyor. Hal böyle olun O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 yarışmasını sabırsızlık ile bekleyen televizyon izleyicisi, Mesut Özil’i çoktan yakın markajına almış bulunuyor! Peki, 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Mesut Özil kimdir? Mesut Özil kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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29 Ara 2021 - 11:14 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.