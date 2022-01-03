Masumlar Apartmanı Dizisinde Herkesi Şok Eden Sahne! Seyircilerin Nutku Tutuldu, Yorumlar Gırla Geldi! “Yazık Oldu” Twitter Sallanıyor…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde herkesi delirten bir sahne yaşandı! Seyircilerin nutkunu tutan bu durum ise yorumların arka arkaya gelmesine neden oldu. Binlerce kişi o sahneler için “Yazık oldu” yorumunda bulunurken; Twitter’da sallandı. Peki, seyircileri delirten durum neydi?
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Güner ve Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Her şeyin değiştiği Masumlar Apartmanı dizisinde; Han cephesinde de sular durulmadı. Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.