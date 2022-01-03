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03 Oca 2022 - 20:28

Masumlar Apartmanı Dizisinde Herkesi Şok Eden Sahne! Seyircilerin Nutku Tutuldu, Yorumlar Gırla Geldi! “Yazık Oldu” Twitter Sallanıyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde herkesi delirten bir sahne yaşandı! Seyircilerin nutkunu tutan bu durum ise yorumların arka arkaya gelmesine neden oldu. Binlerce kişi o sahneler için “Yazık oldu” yorumunda bulunurken; Twitter’da sallandı. Peki, seyircileri delirten durum neydi?