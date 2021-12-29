- 29 Ara 2021 - 12:24 G: 29 Ara 2021 - 12:36

Masterchef’te Somer Şefin Kaşık Attığı İsim Ortaya Çıktı! Seyircinin Beynine Kan Gitmez Oldu! “Biz Gitsin Diyoruz, Kaşık Atılıyor!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Somer Şefin kaşık attığı isim ve tabak belli oldu. Seyircinin beynine kan sıçratan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Biz gitsin istiyoruz adama kaşık atılıyor” yorumunda bulundular. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mehmet Şef bir isme kaşık atmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında geçen rekabetin kazananı ise Mavi takım olmuştu. Mavi takımda bulunan Tahsin ise Mehmet Şefe yıllar sonra ilk kez kaşık attırmıştı. Geçtiğimiz sene Barbaros’a kaşık atan Mehmet Şef, tabak hakkında yorum bile yapmamıştı. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde ise Somer Şefin kime kaşık attığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2021 - 12:24 Ankara- Yaşam

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