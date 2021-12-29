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29 Ara 2021 - 12:24

Masterchef’te Somer Şefin Kaşık Attığı İsim Ortaya Çıktı! Seyircinin Beynine Kan Gitmez Oldu! “Biz Gitsin Diyoruz, Kaşık Atılıyor!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Somer Şefin kaşık attığı isim ve tabak belli oldu. Seyircinin beynine kan sıçratan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Biz gitsin istiyoruz adama kaşık atılıyor” yorumunda bulundular. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…