Masterchef’te Somer Şefin Kaşık Attığı İsim Ortaya Çıktı! Seyircinin Beynine Kan Gitmez Oldu! “Biz Gitsin Diyoruz, Kaşık Atılıyor!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Somer Şefin kaşık attığı isim ve tabak belli oldu. Seyircinin beynine kan sıçratan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Biz gitsin istiyoruz adama kaşık atılıyor” yorumunda bulundular. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mehmet Şef bir isme kaşık atmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında geçen rekabetin kazananı ise Mavi takım olmuştu. Mavi takımda bulunan Tahsin ise Mehmet Şefe yıllar sonra ilk kez kaşık attırmıştı. Geçtiğimiz sene Barbaros’a kaşık atan Mehmet Şef, tabak hakkında yorum bile yapmamıştı. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde ise Somer Şefin kime kaşık attığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.