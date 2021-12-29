Hande Erçel Öyle Bir Ağladı Ki, Makyajı Darmaduman Oldu! Sosyal Medyadan Paylaştı, Görenler Delirdi! Kerem Bürsin Kendisini Yırtacak…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel öyle bir ağladı ki, makyajı darmaduman oldu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hande Erçel hayranlarını derinden sarsarken; Kerem Bürsin’in ise kendisini yırtacağına dair yorumlar geldi. Yapmış olduğu paylaşımda makyajı dağılan isim ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisiyle adını büyük kitlelere duyuran Hande Erçel, dizide rol arkadaşı Kerem Bürsin’le ilk sezon sonrasında sevgili olduğunu duyurmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise tartışmalara neden olmuştu. Şimdi ise Hande Erçel, ağlamaktan makyajı dağılmış bir şekilde paylaşımda bulundu ve neden ağladığı resmen ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.