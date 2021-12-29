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29 Ara 2021 - 12:59

Hande Erçel Öyle Bir Ağladı Ki, Makyajı Darmaduman Oldu! Sosyal Medyadan Paylaştı, Görenler Delirdi! Kerem Bürsin Kendisini Yırtacak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel öyle bir ağladı ki, makyajı darmaduman oldu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hande Erçel hayranlarını derinden sarsarken; Kerem Bürsin’in ise kendisini yırtacağına dair yorumlar geldi. Yapmış olduğu paylaşımda makyajı dağılan isim ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…