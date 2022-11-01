Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı Erhan Ufak Şimdi Ne İş Yapıyor! Duyanlar Şaştı Kaldı! Erhan Ufak Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların bir dönem efsane yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi, pek çok ismin popüler hale gelmesini sağladı. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz’ın da ilk dizisi olan Kurtlar Vadisi, oyuncu kadrosunda yer alan pek çok ismin de ilk dizisi oldu. O isimlerden biri olan ve Kurtlar Vadisi dizisinde “Güllü Erhan” karakterine hayat veren Erhan Ufuk’un yeni hali ve yaşı herkesi şaşırttı! Peki, Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı Erhan Ufak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Erhan Ufuk şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…



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