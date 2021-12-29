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29 Ara 2021 - 13:25

Dilara Aksüyek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Onur Bay İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Oyunculuk performansının yanı sıra sempatik tavırları ile televizyon izleyicisinin bir hayli beğendiği isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, geçtiğimiz gün aşk yaşamına dair ilk kez konuştu. İşte Dilara Aksüyek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...