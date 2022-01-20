Dilara Aksüyek'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eski Onur Bay İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Oyunculuk performansının yanı sıra sempatik tavırları ile televizyon izleyicisinin bir hayli beğendiği isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, geçtiğimiz gün aşk yaşamına dair ilk kez konuştu. İşte Dilara Aksüyek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Oyunculuk performansının yanı sıra sempatik tavırları ile televizyon izleyicisinin bir hayli beğendiği isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, geçtiğimiz gün aşk yaşamına dair ilk kez konuştu. Bu açıklamalarının ardından hayranlarının mercek altına aldığı Dilara Aksüyek, yaşı ile herkesi şaşırttı! Peki, Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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20 Oca 2022 - 12:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.