- 20 Oca 2022 - 12:29 G: 20 Oca 2022 - 12:30

Dilara Aksüyek'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eski Onur Bay İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Oyunculuk performansının yanı sıra sempatik tavırları ile televizyon izleyicisinin bir hayli beğendiği isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, geçtiğimiz gün aşk yaşamına dair ilk kez konuştu. İşte Dilara Aksüyek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Oyunculuk performansının yanı sıra sempatik tavırları ile televizyon izleyicisinin bir hayli beğendiği isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, geçtiğimiz gün aşk yaşamına dair ilk kez konuştu. Bu açıklamalarının ardından hayranlarının mercek altına aldığı Dilara Aksüyek, yaşı ile herkesi şaşırttı! Peki, Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

20 Oca 2022 - 12:29 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Sevcan Orhan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? mask
Sevcan Orhan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim?
Saman Altından Su Yürüten Burçlar Hangisidir? İşte Sinsi Yere Bakan Yürek Yakan O Burçlar… mask
Saman Altından Su Yürüten Burçlar Hangisidir? İşte Sinsi Yere Bakan Yürek Yakan O Burçlar…
En Uykucu Burçlar Hangisidir? İşte Başını Yastığa Koyar Koymaz Uyuyan Burçlar... mask
En Uykucu Burçlar Hangisidir? İşte Başını Yastığa Koyar Koymaz Uyuyan Burçlar...
A101 Market'ten Tarihi İndirim! Cepler Parayla Dolup Taşacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! mask
A101 Market'ten Tarihi İndirim! Cepler Parayla Dolup Taşacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu!
Aracın Deposundaki Benzin Ya Da Mazot Donar Mı? Benzin Mi Çabuk Donar Mazot Mu, Kaç Derecede Donar? mask
Aracın Deposundaki Benzin Ya Da Mazot Donar Mı? Benzin Mi Çabuk Donar Mazot Mu, Kaç Derecede Donar?
Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde Bakım Maaşı 2022'de 2.299 TL oldu! Ankara, İstanbul Ne Zaman yatırılacak! mask
Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde Bakım Maaşı 2022'de 2.299 TL oldu! Ankara, İstanbul Ne Zaman yatırılacak!
Batıl İnançları Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Takıntılı, Her şeye Anlam Yükleyen O Burçlar... mask
Batıl İnançları Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Takıntılı, Her şeye Anlam Yükleyen O Burçlar...
Hangi Burç Ruh Gibidir? İşte Renksiz ve Zevksiz O Burçlar… mask
Hangi Burç Ruh Gibidir? İşte Renksiz ve Zevksiz O Burçlar…
Hatır Gönül Sahibi Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Arkasına Bakmadan Giden O Burçlar… mask
Hatır Gönül Sahibi Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Arkasına Bakmadan Giden O Burçlar…
Hangi Burç Ömürde Bir Kara Lekedir? İşte Burçların En Büyük Pişmanlıkları! mask
Hangi Burç Ömürde Bir Kara Lekedir? İşte Burçların En Büyük Pişmanlıkları!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dilara Aksüyek'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eski Onur Bay İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Dilara Aksüyek'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eski Onur Bay İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Bir Kriz Daha! Önce Rest, Sonra “R” Yok Oldu Bitti, Oktay Kaynarca’nın Dediği Kadar Var! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Bir Kriz Daha! Önce Rest, Sonra “R” Yok Oldu Bitti, Oktay Kaynarca’nın Dediği Kadar Var!
İrem Sak’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Sevgilisi Furkan Korkmaz ile Yaş Farkı Dikkat çekti mask
İrem Sak’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Sevgilisi Furkan Korkmaz ile Yaş Farkı Dikkat çekti
Sevcan Orhan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? mask
Sevcan Orhan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim?
Acun Ilıcalı’dan İsyan Çıkaran Karar! Batuhan, Aycan Hepsi Çekildi, Evlerine Gidiyor! Bir Anda Yıkıldılar, Her Şey Bitti! mask
Acun Ilıcalı’dan İsyan Çıkaran Karar! Batuhan, Aycan Hepsi Çekildi, Evlerine Gidiyor! Bir Anda Yıkıldılar, Her Şey Bitti!
Saman Altından Su Yürüten Burçlar Hangisidir? İşte Sinsi Yere Bakan Yürek Yakan O Burçlar… mask
Saman Altından Su Yürüten Burçlar Hangisidir? İşte Sinsi Yere Bakan Yürek Yakan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status