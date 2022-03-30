- 30 Mar 2022 - 20:29

Dilara Aksüyek'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Onur Bay İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Oyunculuk performansının yanı sıra sempatik tavırları ile televizyon izleyicisinin bir hayli beğendiği isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, geçtiğimiz gün aşk yaşamına dair ilk kez konuştu. İşte Dilara Aksüyek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Oyunculuk performansının yanı sıra sempatik tavırları ile televizyon izleyicisinin bir hayli beğendiği isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, geçtiğimiz gün aşk yaşamına dair ilk kez konuştu. Bu açıklamalarının ardından hayranlarının mercek altına aldığı Dilara Aksüyek, yaşı ile herkesi şaşırttı! Peki, Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

30 Mar 2022 - 20:29 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinde Feride’yi Ölüme Götürecek Sır Ortaya Çıktı! Nalan Şimdi Hapı Yuttu; Ortalık Karıştı! Konak Ayağa Kalkacak! mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’yi Ölüme Götürecek Sır Ortaya Çıktı! Nalan Şimdi Hapı Yuttu; Ortalık Karıştı! Konak Ayağa Kalkacak!
Dilara Aksüyek'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Onur Bay İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Dilara Aksüyek'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Onur Bay İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
30 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’e Büyük Taciz! Bu Kez Çok Sert Konuştu! 50 Yaşındaki Adam Bile… “Yok Artık” Sosyal Medya Kaynıyor! mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’e Büyük Taciz! Bu Kez Çok Sert Konuştu! 50 Yaşındaki Adam Bile… “Yok Artık” Sosyal Medya Kaynıyor!
Ankara’da Akaryakıt Fiyatları Dibe Çekildi! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 30 Mart Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu? mask
Ankara’da Akaryakıt Fiyatları Dibe Çekildi! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 30 Mart Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status