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30 Mar 2022 - 20:29

Dilara Aksüyek'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Onur Bay İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Oyunculuk performansının yanı sıra sempatik tavırları ile televizyon izleyicisinin bir hayli beğendiği isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, geçtiğimiz gün aşk yaşamına dair ilk kez konuştu. İşte Dilara Aksüyek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...