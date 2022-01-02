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02 Oca 2022 - 16:02

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Delirdi, Aklı Başından Gidecek! O Olay Hayatının Durmasına Neden Oldu! Demir’den Sonra Her Şey Paramparça Oldu!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha resmen saçını başını yolacak! O olay hayatının durmasına neden olurken; Demir’den sonra her şeyin mahvolduğu görüldü. Gündeme bomba gibi düşen o anlar ise özellikle Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin üzülmesine neden oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor?