Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Delirdi, Aklı Başından Gidecek! O Olay Hayatının Durmasına Neden Oldu! Demir’den Sonra Her Şey Paramparça Oldu!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha resmen saçını başını yolacak! O olay hayatının durmasına neden olurken; Demir’den sonra her şeyin mahvolduğu görüldü. Gündeme bomba gibi düşen o anlar ise özellikle Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin üzülmesine neden oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Betül’ün yaptıkları sınırları aşarken; Fikret’te Betül tarafından kararını vermişti. Ayrılmak zorunda kalan Fikret, Betül’ü sevmemesine rağmen böyle bir yola çıktığı içinde kendisine kızıyordu. Betül tarafından yapılan son yanlış ise Züleyha’nın saçını başını yolmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.