- 29 Ara 2021 - 14:08 G: 29 Ara 2021 - 14:26

Ünlü TikTok Fenomeni Paraya Para Demedi! Bir Günde Servet Kazandı, Asgari Ücretliler Delirdi! Onur Seramik Kimdir?

Sosyal medya fenomenlerinin kazançları dudak uçuklatmaya devam ediyor! Ünlü TikTok fenomeni ise tek gecede öyle bir para kazandı ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Birçok kişi asgari ücretlilerin bu duruma isyan edeceğini dile getirerek; “Bizde 5 lirayla bir hafta geçinmeye çalışıyoruz”, “Ekmek bulamıyoruz farkında mısınız” gibi yorumlar yapıldı. Peki, hangi TikTok kullanıcısı ne kadar kazandı?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet üzerinden para kazanmakta fenomen hale geldi. Hal böyle olunca birçok oyuncu bile sosyal medya platformlarına üye olarak kazançlarına kazanç ekledi. Bu isimlerden biriside oyun yazarlığı ve oyunculuğuyla bilinen Onur Sermik oldu. Tek gecede binlerce lira kazanan Onur Sermik hayranlarını hayretler içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2021 - 14:08 Ankara- Yaşam

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