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29 Ara 2021 - 14:08

Ünlü TikTok Fenomeni Paraya Para Demedi! Bir Günde Servet Kazandı, Asgari Ücretliler Delirdi! Onur Seramik Kimdir?

Sosyal medya fenomenlerinin kazançları dudak uçuklatmaya devam ediyor! Ünlü TikTok fenomeni ise tek gecede öyle bir para kazandı ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Birçok kişi asgari ücretlilerin bu duruma isyan edeceğini dile getirerek; “Bizde 5 lirayla bir hafta geçinmeye çalışıyoruz”, “Ekmek bulamıyoruz farkında mısınız” gibi yorumlar yapıldı. Peki, hangi TikTok kullanıcısı ne kadar kazandı?