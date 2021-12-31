- 31 Ara 2021 - 12:03 G: 31 Ara 2021 - 12:04

Ünlü TikTok Fenomeni Paraya Para Demedi! İki Saatte Servet Kazandı, Asgari Ücretliler Delirdi! Onur Seramik Kimdir?

Sosyal medya fenomenlerinin kazançları dudak uçuklatmaya devam ediyor! Ünlü TikTok fenomeni ise tek gecede öyle bir para kazandı ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Birçok kişi asgari ücretlilerin bu duruma isyan edeceğini dile getirerek; “Bizde 5 lirayla bir hafta geçinmeye çalışıyoruz”, “Ekmek bulamıyoruz farkında mısınız” gibi yorumlar yapıldı. Peki, hangi TikTok kullanıcısı ne kadar kazandı?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet üzerinden para kazanmakta fenomen hale geldi. Hal böyle olunca birçok oyuncu bile sosyal medya platformlarına üye olarak kazançlarına kazanç ekledi. Bu isimlerden biriside oyun yazarlığı ve oyunculuğuyla bilinen Onur Sermik oldu. Tek gecede binlerce lira kazanan Onur Sermik hayranlarını hayretler içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ara 2021 - 12:03 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Adanali - Fotoya değil de baska konu var.osym ve kpss gibi sınava giren zor şartlar altında okuyan mezun olan öğrencilere sınav parasıymış tercih parasıymış herşeyi devlet para yaptı yaptır yazıktır günahtır bununla ilgili biraz haber yapsaniz güzel olurdu

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 29 Aralık 18:52

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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