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29 Ara 2021 - 14:51

Survivor All Star Hikmet, Batuhan Karacakaya’yı Alaşağı Edecek! Öyle Bir Video Yayınladı Ki, Nutuklar Tutuldu! Gümbür Gümbür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star için sayılı günler kaldı! Survivor All Star kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz öyle bir paylaşım yaptı ki, birçok kişi bu paylaşımın Batuhan Karacakaya’ya gönderme olarak yorumladı. Öyle ki, “Batuhan Karacakaya defteri kapandı. Alaşağı etmeye geliyor” yorumları yapıldı. İşte nutukları tutturan o paylaşım…