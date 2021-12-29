- 29 Ara 2021 - 14:51 G: 29 Ara 2021 - 14:57

Survivor All Star Hikmet, Batuhan Karacakaya’yı Alaşağı Edecek! Öyle Bir Video Yayınladı Ki, Nutuklar Tutuldu! Gümbür Gümbür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star için sayılı günler kaldı! Survivor All Star kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz öyle bir paylaşım yaptı ki, birçok kişi bu paylaşımın Batuhan Karacakaya’ya gönderme olarak yorumladı. Öyle ki, “Batuhan Karacakaya defteri kapandı. Alaşağı etmeye geliyor” yorumları yapıldı. İşte nutukları tutturan o paylaşım…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finaliyle birlikte ekranlara gelecek olan Survivor yarışmasının heyecanına kısa bir süre kaldı. Yılbaşı gecesinde fragmanları yayınlanacağı konuşulan Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz’dan şok bir paylaşım geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2021 - 14:51 Ankara- Yaşam

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