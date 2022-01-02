Survivor Batuhan Karacakaya'ya Hayatının Şoku! O Yarışmacı Resmen Batuhan'ı Bitirdi... Öyle Bir Video Yayınladı Ki, Nutuklar Tutuldu! Gümbür Gümbür…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star için sayılı günler kaldı! Survivor All Star kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz öyle bir paylaşım yaptı ki, birçok kişi bu paylaşımın Batuhan Karacakaya’ya gönderme olarak yorumladı. Öyle ki, “Batuhan Karacakaya defteri kapandı. Alaşağı etmeye geliyor” yorumları yapıldı. İşte nutukları tutturan o paylaşım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finaliyle birlikte ekranlara gelecek olan Survivor yarışmasının heyecanına kısa bir süre kaldı. Yılbaşı gecesinde fragmanları yayınlanacağı konuşulan Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz’dan şok bir paylaşım geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.