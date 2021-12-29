Hadise Altına Hiçbir Şey Giymedi, Instagram’ı Alev Aldırdı! Fizik Şov Yaptı, Nefesleri Kesti! “Fizik Denilince Sen”

Hem tarzıyla, hem de güzelliğiyle sık sık konuşulan Hadise, sosyal medyada paylaşımlarıyla nefesleri de kesiyor. Yakın zamanda çıkarmış olduğu kendi markası olan Kert için uzman bir model gibi pozlar veren Hadise, güvenilir bir satıcı olduğunu da kanıtlamıştı. 2021 yılının son zamanlarına doğru kurmuş olduğu markayla nefesleri kesen Hadise’den sırt dekolteli şok bir paylaşım geldi.

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