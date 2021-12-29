Hadise Altına Hiçbir Şey Giymedi, Instagram’ı Alev Aldırdı! Fizik Şov Yaptı, Nefesleri Kesti! “Fizik Denilince Sen”
Son zamanların ne çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, kıyafetinin altına hiçbir şey giymeyince nefesleri kesti. Intragram’ı alev aldıran güzel isim, fiziğiyle de adeta şov yaptı. İnceldikçe incelen Hadise’ye ise hayranları “Fizik denilince de sen be kadın” yorumları geldi.
Hem tarzıyla, hem de güzelliğiyle sık sık konuşulan Hadise, sosyal medyada paylaşımlarıyla nefesleri de kesiyor. Yakın zamanda çıkarmış olduğu kendi markası olan Kert için uzman bir model gibi pozlar veren Hadise, güvenilir bir satıcı olduğunu da kanıtlamıştı. 2021 yılının son zamanlarına doğru kurmuş olduğu markayla nefesleri kesen Hadise’den sırt dekolteli şok bir paylaşım geldi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.