29 Ara 2021 - 16:03 Güncelleme: 29 Ara 2021 - 16:15
Survivor All Star Yarışmacısı Acun Ilıcalı’nın Kapısına Dayandı! Süreci Tek Tek Anlattı, Ortalık Karıştı! Tesadüfün Böylesi! Aklında Bile Yokmuş…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star, kısa bir süre önce kadrosuyla birlikte açıklanmıştı. Efsanevi oyunların oynandığı ve milyonları ekranlara kilitleyen All Star yarışmasında yer alan bir isim ise Acun Ilıcalı’nın kapısına dayandığını gösteren bir hamlede bulundu!
Süreci tek tek anlatan başarılı yarışmacının tesadüf eseri yarışmaya katıldığı gündeme bomba gibi düştü. Aklında olmayan Survivor All Star’da şampiyon olmayan gelen isim öyle açıklamalarda bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.