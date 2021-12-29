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29 Ara 2021 - 16:03

Survivor All Star Yarışmacısı Acun Ilıcalı’nın Kapısına Dayandı! Süreci Tek Tek Anlattı, Ortalık Karıştı! Tesadüfün Böylesi! Aklında Bile Yokmuş…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star, kısa bir süre önce kadrosuyla birlikte açıklanmıştı. Efsanevi oyunların oynandığı ve milyonları ekranlara kilitleyen All Star yarışmasında yer alan bir isim ise Acun Ilıcalı’nın kapısına dayandığını gösteren bir hamlede bulundu!