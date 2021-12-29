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29 Ara 2021 - 16:58

Kerem Bürsin Baba Mı Oluyor? Gözler Hande Erçel’e Çevrildi, İki Gün Önce Ayrıldıkları Konuşuluyordu, Açıklama Olay Yarattı! “Baba Olmak…”

Son zamanların en çok çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in yapmış olduğu açıklama “Kerem Bürsin baba mı oluyor?” sorusunu sordurdu. Gözleri Hande Erçel’e çeviren bu durum öncesinde ise ikilinin ayrılma kararı aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Kerem Bürsin’in açıklaması olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…