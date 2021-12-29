Kerem Bürsin Baba Mı Oluyor? Gözler Hande Erçel’e Çevrildi, İki Gün Önce Ayrıldıkları Konuşuluyordu, Açıklama Olay Yarattı! “Baba Olmak…”
Son zamanların en çok çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in yapmış olduğu açıklama “Kerem Bürsin baba mı oluyor?” sorusunu sordurdu. Gözleri Hande Erçel’e çeviren bu durum öncesinde ise ikilinin ayrılma kararı aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Kerem Bürsin’in açıklaması olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı olay yaratan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in kısa bir süre önce fikir çatışmaları yaşadıkları ve ilişkilerini bitirmek istediklerine dair bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel ise bu iddiaların gerçek olmadığını duyurmuştu. Şimdi ise Kerem Bürsin’in baba olacağı konuşulmaya başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.