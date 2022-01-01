- 01 Oca 2022 - 13:15

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Oyunculuk Kariyeri Yeniden Başlıyor! Yeni Dizisi Merak Uyandırdı: Camdaki Kız Denilmişti Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un yeni dizisi ortaya çıktı! Karakteri ve oyunculuğu merak konusu olan Buse Varol, ortalığı inim inim inletti. Camdaki Kız dizisinde rol alacağına dair iddialar gündeme düşmüştü ama yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Türkan karakterine hayat vereceği konuşulan Buse Varol’un daha sonra FOX TV’de başlayacak olan yeni bir dizide rol alacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Buse Varol’un dizisi büyük bir şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Oca 2022 - 13:15 Ankara- Yaşam

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