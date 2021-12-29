- 29 Ara 2021 - 18:09 G: 29 Ara 2021 - 18:26

Masumlar Apartmanı Dizisinde Han Öldü Mü? Evire Çevire Dövdüler, Hayatının Dayağını Yedi! Seyircinin Başına Ağrılar Girdi! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Han’ın diziden çıktığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Evire çevire dövülen Han; resmen hayatının dayağını yedi. O sahneler karşısında seyircinin başına ağrılar girerken; görenler ise büyük bir şok yaşadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Güner ve Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Han’ın karşısına çıkan gizemli adam ise başına bela olmuş ve hayatını kaydırmıştı. Bir anda etrafını çevreleyen isimler tarafından hayatının dayağını yiyen Han, seyirciyi büyük bir şoka sokmuştu. Peki, Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu diziden ayrılacak mı?

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29 Ara 2021 - 18:09 Ankara- Yaşam

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