- 30 Ara 2021 - 10:38 G: 30 Ara 2021 - 10:47

Masterchef Azize Oyuncu Oldu! O Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu, Milyonlara Şok Yaşatacak! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize Polat, iddialara göre oyuncu oldu! O dizinin kadrosunda gözükecek olan başarılı yarışmacı, milyonlara büyük şoku yaşatacak! Yarışma sonrasında adını duyurmaya devam edecek olan Azize Polat, ağızları resmen yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yapmış olduğu yemeklerle ve duruşuyla akıllara kazınan Azize Polat, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Yarışmayla birlikte her geçen gün kendisine bir şeyler katan Azize Polat, profesyonel mutfak bilgisi olmamasına rağmen yarışmada uzun bir süre mücadele vermişti. Peki, Masterchef’in unutulmaz ismi olan Azize Polat hangi dizinin kadrosuna dahil oldu?

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30 Ara 2021 - 10:38 Ankara- Yaşam

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