Masterchef Azize Oyuncu Oldu! O Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu, Milyonlara Şok Yaşatacak! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yapmış olduğu yemeklerle ve duruşuyla akıllara kazınan Azize Polat, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Yarışmayla birlikte her geçen gün kendisine bir şeyler katan Azize Polat, profesyonel mutfak bilgisi olmamasına rağmen yarışmada uzun bir süre mücadele vermişti. Peki, Masterchef’in unutulmaz ismi olan Azize Polat hangi dizinin kadrosuna dahil oldu?

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