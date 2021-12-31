- 31 Ara 2021 - 12:13 G: 31 Ara 2021 - 12:14

Cansu Dere Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaşırıp Kaldı! Partneri Caner Cindoruk İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in Asya’sına hayat veren Cansu Dere, şimdilerde seyircisi tarafından mercek altına alındı. Yaptığı her iş ile adından söz ettiren Cansu Dere ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in Asya’sına hayat veren Cansu Dere, şimdilerde seyircisi tarafından mercek altına alındı. Yaptığı her iş ile adından söz ettiren Cansu Dere, yaşı ile seyircisini bir hayli şaşırttı! Peki, Cansu Dere kaç yaşında? Cansu Dere kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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31 Ara 2021 - 12:13 - Magazin

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