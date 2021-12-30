- 30 Ara 2021 - 10:58 G: 30 Ara 2021 - 11:01

Cansu Dere Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Caber Cindoruk İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in Asya’sına hayat veren Cansu Dere, şimdilerde seyircisi tarafından mercek altına alındı. Yaptığı her iş ile adından söz ettiren Cansu Dere ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in Asya’sına hayat veren Cansu Dere, şimdilerde seyircisi tarafından mercek altına alındı. Yaptığı her iş ile adından söz ettiren Cansu Dere, yaşı ile seyircisini bir hayli şaşırttı! Peki, Cansu Dere kaç yaşında? Cansu Dere kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

30 Ara 2021 - 10:58 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Azize Oyuncu Oldu! O Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu, Milyonlara Şok Yaşatacak! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! mask
Masterchef Azize Oyuncu Oldu! O Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu, Milyonlara Şok Yaşatacak! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı!
Masterchef Yarışmasında Düğün Var! Sergen Teklifi Edince; Dilara “Evet” Dedi! Aileler Devrede, Stüdyo Ana Baba Gününe Döndü! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Düğün Var! Sergen Teklifi Edince; Dilara “Evet” Dedi! Aileler Devrede, Stüdyo Ana Baba Gününe Döndü! Neler Oluyor?
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Fahriye Evcen’in 20 Yaşındaki Hali Olay Oldu! Gören, Duyan, Bakan Donup Kalıyor! Aradan Sadece 15 Yıl Geçmiş Ama Bambaşka Birisine Dönmüş… mask
Fahriye Evcen’in 20 Yaşındaki Hali Olay Oldu! Gören, Duyan, Bakan Donup Kalıyor! Aradan Sadece 15 Yıl Geçmiş Ama Bambaşka Birisine Dönmüş…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisi Müjdeli Haber! Yeni Kadro Bir Arada, Yapımdan Karar Çıktı! Hızır, İlyas, Alparslan Geliyor… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisi Müjdeli Haber! Yeni Kadro Bir Arada, Yapımdan Karar Çıktı! Hızır, İlyas, Alparslan Geliyor…
Hande Erçel Şok Eden Davranış! Önce Ağladı, Sonra Ayna Pozu Verdi! Makyajı Darmaduman Oldu, Fiziği Gölgede Kaldı! mask
Hande Erçel Şok Eden Davranış! Önce Ağladı, Sonra Ayna Pozu Verdi! Makyajı Darmaduman Oldu, Fiziği Gölgede Kaldı!
Survivor Aleyna Çalışkan Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki, Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna Meğer... mask
Survivor Aleyna Çalışkan Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki, Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna Meğer...
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Masumlar Apartmanı Dizisine Masterchef Şoku! Mehmet Şef Değil Ama O Şef Artık Dizide Oynayacak... mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Masterchef Şoku! Mehmet Şef Değil Ama O Şef Artık Dizide Oynayacak...
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik Harikası Çıktı! Eski hali Şaşkına Döndü, Alişan Bile Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik Harikası Çıktı! Eski hali Şaşkına Döndü, Alişan Bile Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Azize Oyuncu Oldu! O Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu, Milyonlara Şok Yaşatacak! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! mask
Masterchef Azize Oyuncu Oldu! O Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu, Milyonlara Şok Yaşatacak! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı!
Sadakatsiz Dizisinden Acı Haber Duyuruldu! Volkan Hayatının Şokunu Yaşadı, Asya Yıkıldı! “Sonunda Kurtulduk!” Volkan Ne Yaptı, Ne Etti… mask
Sadakatsiz Dizisinden Acı Haber Duyuruldu! Volkan Hayatının Şokunu Yaşadı, Asya Yıkıldı! “Sonunda Kurtulduk!” Volkan Ne Yaptı, Ne Etti…
Masterchef Yarışmasında Düğün Var! Sergen Teklifi Edince; Dilara “Evet” Dedi! Aileler Devrede, Stüdyo Ana Baba Gününe Döndü! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Düğün Var! Sergen Teklifi Edince; Dilara “Evet” Dedi! Aileler Devrede, Stüdyo Ana Baba Gününe Döndü! Neler Oluyor?
30 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status