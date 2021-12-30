- 30 Ara 2021 - 11:03 G: 30 Ara 2021 - 11:06

Erkan Petekkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Didem Petekkaya İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Son rol aldığı Sana Söz dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından ekran macerasına ara veren Erkan Petekkaya, geçirdiği sağlık problemi ile hayranlarını endişelendirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen Erkan Petekkaya ile ilgili son detaylar ve gelişmeler haberimizde...

Son rol aldığı Sana Söz dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından ekran macerasına ara veren Erkan Petekkaya, geçirdiği sağlık problemi ile hayranlarını endişelendirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen Erkan Petekkaya’nın sağlık durumuna ilişkin ilk bilgi ise, dün geldi. Bunun üzerine ünlü ismi mercek altına alan hayranları, Erkan Petekkaya’nın yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Erkan Petekkaya kaç yaşında? Erkan Petekkaya kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…

30 Ara 2021 - 11:03 - Magazin

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