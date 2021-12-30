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30 Ara 2021 - 11:03

Erkan Petekkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Didem Petekkaya İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Son rol aldığı Sana Söz dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından ekran macerasına ara veren Erkan Petekkaya, geçirdiği sağlık problemi ile hayranlarını endişelendirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen Erkan Petekkaya ile ilgili son detaylar ve gelişmeler haberimizde...