- 20 Oca 2022 - 23:58

Erkan Petekkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Didem Petekkaya İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…

Son rol aldığı Sana Söz dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından ekran macerasına ara veren Erkan Petekkaya, geçirdiği sağlık problemi ile hayranlarını endişelendirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen Erkan Petekkaya ile ilgili son detaylar ve gelişmeler haberimizde...

Son rol aldığı Sana Söz dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından ekran macerasına ara veren Erkan Petekkaya, geçirdiği sağlık problemi ile hayranlarını endişelendirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen Erkan Petekkaya’nın sağlık durumuna ilişkin ilk bilgi ise, dün geldi. Bunun üzerine ünlü ismi mercek altına alan hayranları, Erkan Petekkaya’nın yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Erkan Petekkaya kaç yaşında? Erkan Petekkaya kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…

20 Oca 2022 - 23:58 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Burcu Binici Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Basketbolcu Sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Binici Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Basketbolcu Sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer
Nursel Ergin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Komşusu Pınar Deniz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer  mask
Nursel Ergin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Komşusu Pınar Deniz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer 
Cem Davran Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Hilal Davran İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Cem Davran Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Hilal Davran İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Cem Yılmaz'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Seranay Sarıkaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Cem Yılmaz'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Seranay Sarıkaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Tarkan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Görünler Şaştı Kaldı! Meğer… mask
Tarkan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Görünler Şaştı Kaldı! Meğer…
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Bekaret İtirafıyla Duyanları Şok Etti! mask
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Bekaret İtirafıyla Duyanları Şok Etti!
Oryantal Didem Kınalı Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Oryantal Didem Kınalı Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Burcu Özberk'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgili İlhan Şen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Özberk'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgili İlhan Şen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Erkan Petekkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Didem Petekkaya İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti… mask
Erkan Petekkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Didem Petekkaya İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…
Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı Erhan Ufak Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Necati Şaşmaz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı Erhan Ufak Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Necati Şaşmaz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Burcu Binici Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Basketbolcu Sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Binici Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Basketbolcu Sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Tarkan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Görünler Şaştı Kaldı! Meğer… mask
Tarkan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Görünler Şaştı Kaldı! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status