Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Oca 2022 - 23:58

Erkan Petekkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Didem Petekkaya İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…

Son rol aldığı Sana Söz dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından ekran macerasına ara veren Erkan Petekkaya, geçirdiği sağlık problemi ile hayranlarını endişelendirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen Erkan Petekkaya ile ilgili son detaylar ve gelişmeler haberimizde...