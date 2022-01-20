Erkan Petekkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Didem Petekkaya İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…
Son rol aldığı Sana Söz dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından ekran macerasına ara veren Erkan Petekkaya, geçirdiği sağlık problemi ile hayranlarını endişelendirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen Erkan Petekkaya ile ilgili son detaylar ve gelişmeler haberimizde...
Son rol aldığı Sana Söz dizisinin reytinglere kurban gitmesinin ardından ekran macerasına ara veren Erkan Petekkaya, geçirdiği sağlık problemi ile hayranlarını endişelendirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen Erkan Petekkaya’nın sağlık durumuna ilişkin ilk bilgi ise, dün geldi. Bunun üzerine ünlü ismi mercek altına alan hayranları, Erkan Petekkaya’nın yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Erkan Petekkaya kaç yaşında? Erkan Petekkaya kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
20 Oca 2022 - 23:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.