Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Ara 2021 - 10:57

Arka Sokaklar Dizisinin İlk Pınar’ının Son Hali Şok Etti! Diziden Sonra Hayatı Durmuştu, Boyu Kadar Oğlu Olmuş! “Bu Pınar Değil”

Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde adını Pınar olarak duyuran Pınar Aydın’ın hali şok etti. Dizide birçok kez Rıza Baba’nın kızı olan Pınar karakteri değişmişti ama ilk Pınar hep akılların bir köşesinde kalmıştı. Doğal ifadesi ve samimi halleriyle bilinen Pınar Aydın’ın boyu kadar oğlunun olduğu ortaya çıkınca; görenler “Bu Pınar değil” yorumlarını yapmaktan kendisini alamadı.