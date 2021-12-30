Etekle Sahneye Çıkan Bartu Küçükçağlayan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Merve Küçükçağlayan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Solistliğini yaptığı Büyük Ev Ablukada isimli grup ile verdiği son konserinde sahneye etek ile çıkan ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, herkesin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Tüm sosyal medyayı sallayan o görüntülerin ardından hayranları tarafından mercek altına alınan Bartu Küçükçağlayan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Solistliğini yaptığı Büyük Ev Ablukada isimli grup ile verdiği son konserinde sahneye etek ile çıkan ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, herkesin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Tüm sosyal medyayı sallayan o görüntülerin ardından hayranları tarafından mercek altına alınan Bartu Küçükçağlayan, yaşı ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, etekle sahneye çıkan Bartu Küçükçağlayan kimdir? Bartu Küçükçağlayan kaç yaşında, aslen nereli? Bartu Küçükçağlayan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
30 Ara 2021 - 11:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.