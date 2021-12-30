- 30 Ara 2021 - 11:12 G: 30 Ara 2021 - 11:17

Hande Soral Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İsmail Demirci İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Hande Soral’dan yeni bir müjde geldi. Çocuğunun cinsiyetini yaptığı partide öğrenen Hande Soral, takipçileri ile o anları paylaştı. O görüntülerin ardından Hande Soral ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Hande Soral’dan yeni bir müjde geldi. Çocuğunun cinsiyetini yaptığı partide öğrenen Hande Soral, takipçileri ile o anları paylaştı. O görüntülerin ardından Hande Soral’ı mercek altına alan takipçileri, ünlü ismin yaşını görünce hayrete düştü! Peki, Hande Soral kaç yaşında? Hande Soral kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…

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30 Ara 2021 - 11:12 - Magazin

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