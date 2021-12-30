Hande Soral Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İsmail Demirci İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Hande Soral’dan yeni bir müjde geldi. Çocuğunun cinsiyetini yaptığı partide öğrenen Hande Soral, takipçileri ile o anları paylaştı. O görüntülerin ardından Hande Soral ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Hande Soral’dan yeni bir müjde geldi. Çocuğunun cinsiyetini yaptığı partide öğrenen Hande Soral, takipçileri ile o anları paylaştı. O görüntülerin ardından Hande Soral’ı mercek altına alan takipçileri, ünlü ismin yaşını görünce hayrete düştü! Peki, Hande Soral kaç yaşında? Hande Soral kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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30 Ara 2021 - 11:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.