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01 Oca 2022 - 15:36

Hande Soral Merak Uyandırdı: Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İsmail Demirci İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…

Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Hande Soral’dan yeni bir müjde geldi. Çocuğunun cinsiyetini yaptığı partide öğrenen Hande Soral, takipçileri ile o anları paylaştı. O görüntülerin ardından Hande Soral ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...