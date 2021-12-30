Survivor İlayda Şeker Anne Mi Oluyor? Çocuklarının Adını Duyurdu, Instagram’a Damgasını Vurdu! Meğer Kızı ve Oğluna…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında adını duyuran İlayda Şeker ve İsmail Balaban bir mekan çıkışında el ele görüntülenmişlerdi. Daha sonra ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; sevgili olduklarını açıklamıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu durumdan sonra İlayda Şeker, oğlu ve kızının isimlerini açıklayınca; hamile olduğu iddia edildi. Peki, İlayda Şeker’in oğlu ve kızına koyacağı isim ne olacak?

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