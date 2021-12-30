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30 Ara 2021 - 11:55

Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! 3 Çocuk Annesi Kararı Verdi, Kızının İstediği Titretti! Esra Erol ve Avukat Hülya Sinirden…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da mide bulandıran çirkin bir olay yaşandı. 3 çocuk annesi olan isim kararını verince; 19 yaşındaki kızının isteği milyonlara şok yaşattı. Milyonların önünde çıldırtan bir gelişme yaşan Esra Erol ve Avukat Hülya ise ara ara sinirden resmen konuşamadı. Peki, neler oluyor?