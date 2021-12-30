Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! 3 Çocuk Annesi Kararı Verdi, Kızının İstediği Titretti! Esra Erol ve Avukat Hülya Sinirden…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da mide bulandıran çirkin bir olay yaşandı. 3 çocuk annesi olan isim kararını verince; 19 yaşındaki kızının isteği milyonlara şok yaşattı. Milyonların önünde çıldırtan bir gelişme yaşan Esra Erol ve Avukat Hülya ise ara ara sinirden resmen konuşamadı. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce programa katılan 19 yaşındaki Arzu, annesinin internetten tanıştığı isimle kaçtığını dile getirdi. Annesini bulaması için Esra Erol’dan yardım isteyen Arzu, gündeme bomba gibi düşmüştü. Annesi Hafize’yi arayan Arzu, canlı bağlantıyla annesinin yayına katıldığını duyunca büyük bir sevinç yaşayan Arzu annesinden; “Beni Türkiye'ye rezil ettiniz. Sizin gibi çocuklarım yok” yorumunda bulunmuş ve kızını yıkmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.