- 30 Ara 2021 - 11:55 G: 30 Ara 2021 - 12:13

Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! 3 Çocuk Annesi Kararı Verdi, Kızının İstediği Titretti! Esra Erol ve Avukat Hülya Sinirden…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da mide bulandıran çirkin bir olay yaşandı. 3 çocuk annesi olan isim kararını verince; 19 yaşındaki kızının isteği milyonlara şok yaşattı. Milyonların önünde çıldırtan bir gelişme yaşan Esra Erol ve Avukat Hülya ise ara ara sinirden resmen konuşamadı. Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce programa katılan 19 yaşındaki Arzu, annesinin internetten tanıştığı isimle kaçtığını dile getirdi. Annesini bulaması için Esra Erol’dan yardım isteyen Arzu, gündeme bomba gibi düşmüştü. Annesi Hafize’yi arayan Arzu, canlı bağlantıyla annesinin yayına katıldığını duyunca büyük bir sevinç yaşayan Arzu annesinden; “Beni Türkiye'ye rezil ettiniz. Sizin gibi çocuklarım yok” yorumunda bulunmuş ve kızını yıkmıştı.

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30 Ara 2021 - 11:55 Ankara- Yaşam

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