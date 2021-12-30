- 30 Ara 2021 - 12:28 G: 30 Ara 2021 - 12:40

Masterchef Dilara Hüngür Hüngür Ağladı! Karşısında O İsmi Görünce Makyajı Darmaduman Oldu! Somer Şef Bile Hıçkırıklara Boğuldu…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şampiyon olma yolunda ilerleyen Dilara Başaran; gündeme bomba gibi düştü. Hüngür hüngür ağlayan Dilara Başaran karşısında o ismi görünce; daha çok ağlamaya başladı ve makyajı darmaduman oldu. Somer Şefi bile hıçkırıklara boğan bu durum ise dengeleri değiştirdi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde anneler yarışmaya konuk olarak katılmıştı. Evlatlarıyla doyasıya vakit geçiren anneler; gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevilerek takip edilen yarışmada yaşanan o olay ise sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Annelerden gelen mektupları okuyan yarışmacılar gözyaşlarına boğulmuştu. Dilara Başaran, hıçkırıklara resmen boğulmuştu. Peki, Dilara Başaran, karşısında annesini görünce neler yaptı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Ara 2021 - 12:28 Ankara- Yaşam

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