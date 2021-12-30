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30 Ara 2021 - 12:28

Masterchef Dilara Hüngür Hüngür Ağladı! Karşısında O İsmi Görünce Makyajı Darmaduman Oldu! Somer Şef Bile Hıçkırıklara Boğuldu…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şampiyon olma yolunda ilerleyen Dilara Başaran; gündeme bomba gibi düştü. Hüngür hüngür ağlayan Dilara Başaran karşısında o ismi görünce; daha çok ağlamaya başladı ve makyajı darmaduman oldu. Somer Şefi bile hıçkırıklara boğan bu durum ise dengeleri değiştirdi.