Masterchef Dilara Hüngür Hüngür Ağladı! Karşısında O İsmi Görünce Makyajı Darmaduman Oldu! Somer Şef Bile Hıçkırıklara Boğuldu…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şampiyon olma yolunda ilerleyen Dilara Başaran; gündeme bomba gibi düştü. Hüngür hüngür ağlayan Dilara Başaran karşısında o ismi görünce; daha çok ağlamaya başladı ve makyajı darmaduman oldu. Somer Şefi bile hıçkırıklara boğan bu durum ise dengeleri değiştirdi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde anneler yarışmaya konuk olarak katılmıştı. Evlatlarıyla doyasıya vakit geçiren anneler; gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevilerek takip edilen yarışmada yaşanan o olay ise sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Annelerden gelen mektupları okuyan yarışmacılar gözyaşlarına boğulmuştu. Dilara Başaran, hıçkırıklara resmen boğulmuştu. Peki, Dilara Başaran, karşısında annesini görünce neler yaptı? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.