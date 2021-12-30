Hangi Burç Ufak Sorunları Kendine Dert Etmez? İşte Dertsiz Tasasız O Burç...
Her burcun insanının olaylar ile baş etme stili birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanlar, pireyi deva yapacak kadar her şeyi kendisine dert edinirken; bazı burcun insanları, ufak sorunlar ile asla uğraşmıyor. Sizde ufak sorunları kendine dert etmeyecek olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının olaylar ile baş etme stili birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanlar, pireyi deva yapacak kadar her şeyi kendisine dert edinirken; bazı burcun insanları, ufak sorunlar ile asla uğraşmıyor. Kendine ufak sorunları dert etmeyen o burcun insanlarının dert ve tasa ile pek de işi olmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en dertsiz tasasız o burcunu görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç ufak sorunları kendine dert etmez? İşte dertsiz tasasız o burç...
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30 Ara 2021 - 12:41 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.