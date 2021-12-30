Her burcun insanının olaylar ile baş etme stili birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanlar, pireyi deva yapacak kadar her şeyi kendisine dert edinirken; bazı burcun insanları, ufak sorunlar ile asla uğraşmıyor. Kendine ufak sorunları dert etmeyen o burcun insanlarının dert ve tasa ile pek de işi olmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en dertsiz tasasız o burcunu görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç ufak sorunları kendine dert etmez? İşte dertsiz tasasız o burç...



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