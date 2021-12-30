Ankara'da Yılbaşında Otobüs, Metro Ücretsiz Mi? 31 Aralık – 1 Ocak Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?
Yeni yıla sayılı günler kala, toplu taşıma araçlarında nasıl bir uygulamaya gidileceği büyük bir merak konusu haline geliş bulunuyor. İstanbul’dan gelen ve vatandaşları bir hayli mutlu eden 24 saat toplu taşıma uygulaması ile 1 Ocak 2022 Cumartesi günü toplu taşımanın ücretsiz kullanılacak olması söylentilerinin tüm detayları haberimizde...
Yeni yıla sayılı günler kala, toplu taşıma araçlarında nasıl bir uygulamaya gidileceği büyük bir merak konusu haline geliş bulunuyor. İstanbul’dan gelen ve vatandaşları bir hayli mutlu eden 24 saat toplu taşıma uygulaması ile 1 Ocak 2022 Cumartesi günü toplu taşımanın ücretsiz kullanılacak olması haberi, konuyla ilgili Ankaralıları da meraklandırmaya başlıyor. Kendi şehirlerinde yılbaşında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına cevap arıyor. Peki, Ankara'da yılbaşında otobüs, metro ücretsiz mi? 31 Aralık – 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
30 Ara 2021 - 12:55 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.