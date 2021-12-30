Yeni yıla sayılı günler kala, toplu taşıma araçlarında nasıl bir uygulamaya gidileceği büyük bir merak konusu haline geliş bulunuyor. İstanbul’dan gelen ve vatandaşları bir hayli mutlu eden 24 saat toplu taşıma uygulaması ile 1 Ocak 2022 Cumartesi günü toplu taşımanın ücretsiz kullanılacak olması haberi, konuyla ilgili Ankaralıları da meraklandırmaya başlıyor. Kendi şehirlerinde yılbaşında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına cevap arıyor. Peki, Ankara'da yılbaşında otobüs, metro ücretsiz mi? 31 Aralık – 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar…



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