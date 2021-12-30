- 30 Ara 2021 - 12:59 G: 30 Ara 2021 - 13:51

Yerli Otomobil TOGG Ne Kadar Olacak? 2022 TOGG Araba Suv Fiyatları Ne Kadar?

Herkesin üretimini dört gözle beklediği yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. Üretimine başlandığı öğrenilen TOGG’un yollara ne zaman çıkacağı TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş tarafından açıklandı. Fiyatları ile de bir hayli otomobil severleri meraklandıran yerli otomobil TOGG ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Herkesin üretimini dört gözle beklediği yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. Üretimine başlandığı öğrenilen TOGG’un yollara ne zaman çıkacağı TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş tarafından açıklandı. Fiyatları ile de bir hayli otomobil severleri meraklandıran yerli otomobil TOGG’un fiyatlarına dair ilk açıklama da yine TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş’tan geldi. O rakamı duyan otomobil severler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? İşte, TOGG araba fiyatları…


Detaylar diğer sayfada!

30 Ara 2021 - 12:59 - Gündem

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