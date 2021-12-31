- 31 Ara 2021 - 08:32

Güldür Güldür Naime İkiz Var Mı? Ecem Erkek Kimdir, İkiz Mi?

Ekranların sevilen eğlence programlarından biri olan Güldür Güldür Show, yeni bir sezona daha başladı. Güldür Güldür Show’un en beğenilen karakterlerinden biri olan Naime’ye hayat veren Ecem Erkek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların sevilen eğlence programlarından biri olan Güldür Güldür Show, yeni bir sezona daha başladı. Güldür Güldür Show’un en beğenilen karakterlerinden biri olan Naime’ye hayat veren Ecem Erkek ile ilgili sorular ise, Güldür Güldür Show’un yeni sezonundan itibaren daha da merak edilmeye başlandı. En son Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü isimli film ile seyircisinin karşısına çıkan Güldür Güldür Show programının Naime’si Ecem Erkek’in bir ikiz kardeşi olduğu iddiası ile ünlü ismin hayranlarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Güldür Güldür Naime ikiz var mı? Ecem Erkek ikiz mi? İşte, detaylar…


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31 Ara 2021 - 08:32 - Magazin

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